مجلس دبا الحصن يشكل لجانه الدائمة لخدمة المواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل مجلس دبا الحصن، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال اجتماعه الثاني، لجانه الدائمة، المعنية بتعزيز أهداف الضاحية، لاستمرار التواصل مع المواطنين، والتعرف إلى احتياجاتهم، وخدمتهم.

ترأس الاجتماع رئيس المجلس، سليمان اليحيائي، وأكد الدور الذي يتولاه المجلس في العمل على حل مشكلات المواطنين، والتواصل معهم، وإيصال الخدمات لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية في إمارة الشارقة، ورفع احتياجاتهم إلى الجهات المختصة، لضمان تطوير المنطقة وتقدمها.

ورفع اليحيائي باسمه وباسم أعضاء المجلس، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لإنشاء المجلس، لينضم إلى بقية مجالس الضواحي في الإمارة، والعمل وفق رؤيته، على مواصلة الجهود المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيراً إلى اعتزاز المجلس بثقة صاحب السمو حاكم الشارقة.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي، شكّلت لجانه الدائمة، لتباشر أعمالها في خدمة المجتمع، وضمت ثلاثاً هي: الاجتماعية والثقافية، والتنسيق والمتابعة، والخدمات والتسويق. ورأس اللجنة الاجتماعية والثقافية خميس النقبي، وضمت سعيد النقبي، ومحمد النعيمي، وعبدالله العلوي، وعمر المرزوقي، وعبيد الحمودي. والتنسيق والمتابعة، برئاسة محمد النقبي، وضمت عبدالله العلوي، وعبدالله الظهوري، وعبيد السلامي، وعبيد الحمودي، وأحمد الفزاري. والخدمات والتسويق، برئاسة عبدالله اليحيائي، وضمت يوسف الظهوري، وعلي الظهوري، ومحمد النقبي، وعبيد السلامي، وعبدالله الظهوري، وكلّف مسؤول المجلس، خلفان الصريم، بالتنسيق مع اللجان لبحث آلية عملها.

ومن المقرر أن تعقد لجان المجلس اجتماعاتها، لدراسة احتياجات الأهالي، بوضع برامج وخطط التواصل معهم، فضلاً عن الالتزام بخدمتهم ونقل صوتهم إلى المسؤولين.