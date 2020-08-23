شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تشارك في تجارب اللقاح الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إن الأرجنتين انضمت إلى منظومة الدول الموافقة على المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا، طورته المجموعة.
من جانب آخر، قالت شركة «موديرنا» للأدوية، إن أكثر من 13 ألف شخص التحقوا ببرنامج الاختبارات السريرية للقاحها المخصص لفيروس كورونا المستجد؛ أي أكثر من 40% من النسبة الكلية للمتطوعين. وأكدت التحاق 13,194 مشاركاً بالتجارب، من أصل 30 ألف متطوع تطمح إلى دخولهم في المراحل الأخيرة للاختبارات.
وقالت الشركة إن 18% من المشاركين، هم أمريكيون من أصل إفريقي ولاتيني ومن الأمريكيين الأصليين وألاسكا، وهي الفئات السكانية الأكثر تضرراً جراء جائحة «كوفيد 19». (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين تشارك في تجارب اللقاح الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.