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الأرجنتين تشارك في تجارب اللقاح الصيني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إن الأرجنتين انضمت إلى منظومة الدول الموافقة على المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس ، طورته المجموعة.
من جانب آخر، قالت شركة «موديرنا» للأدوية، إن أكثر من 13 ألف شخص التحقوا ببرنامج الاختبارات السريرية للقاحها المخصص لفيروس كورونا المستجد؛ أي أكثر من 40% من النسبة الكلية للمتطوعين. وأكدت التحاق 13,194 مشاركاً بالتجارب، من أصل 30 ألف متطوع تطمح إلى دخولهم في المراحل الأخيرة للاختبارات.
وقالت الشركة إن 18% من المشاركين، هم أمريكيون من أصل إفريقي ولاتيني ومن الأمريكيين الأصليين وألاسكا، وهي الفئات السكانية الأكثر تضرراً جراء جائحة «كوفيد 19». (وكالات)

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