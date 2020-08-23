الأرجنتين تشارك في تجارب اللقاح الصيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إن الأرجنتين انضمت إلى منظومة الدول الموافقة على المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا، طورته المجموعة.

من جانب آخر، قالت شركة «موديرنا» للأدوية، إن أكثر من 13 ألف شخص التحقوا ببرنامج الاختبارات السريرية للقاحها المخصص لفيروس كورونا المستجد؛ أي أكثر من 40% من النسبة الكلية للمتطوعين. وأكدت التحاق 13,194 مشاركاً بالتجارب، من أصل 30 ألف متطوع تطمح إلى دخولهم في المراحل الأخيرة للاختبارات.

وقالت الشركة إن 18% من المشاركين، هم أمريكيون من أصل إفريقي ولاتيني ومن الأمريكيين الأصليين وألاسكا، وهي الفئات السكانية الأكثر تضرراً جراء جائحة «كوفيد 19». (وكالات)