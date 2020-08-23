شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: محمد بن راشد صانع الأمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لم يتوقف عن السعي لتحقيق ما يدعو إليه ولم يتوقف عن صنع الأمل، يقول ما يفعل.. ويفعل ما يقول.
ونشر سموه على «تويتر» محاضرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلق قائلاً: «قائدٌ دعا قبل سنوات
لاستئناف الحضارة في المنطقة.. لم يتوقف عن السعي لتحقيق ما يدعو إليه.. لم يتوقف عن التفاؤل.. لم يتوقف عن صنع الأمل.. يقول ما يفعل.. ويفعل ما يقول.. وما زال يؤكد أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق أهدافه».
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