مناوشات بين الميليشيات وحملة لاعتقال مؤيدي الجيش بطرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غداة إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل البرلمان وحكومة الوفاق، استغلت الميليشيات «الإخوانية» التي تسيطر على العاصمة طرابلس زمن السلم في شن حملة اعتقالات بصفوف مؤيدي الجيش الوطني في طرابلس، فيما أفادت معلومات بأن «قوة الأمن العام» التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، أخرجت عدداً كبيراً من سياراتها وأسلحتها من معسكر 7 أبريل جنوبي العاصمة باتجاه الفلاح وسط طرابلس.

وقال شهود عيان: إن ميليشيات الإرهابي صلاح بادي شنت هجوماً على المناطق المؤيدة للجيش الليبي، خاصة على منطقتي الأصابعة والرجبان ، وقامت بإلقاء القبض على عدد من مؤيدي الجيش الليبي والرافضين لحكم الميليشيات.

وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات الإرهابي بادي قامت بحشد عناصر من التنظيمات الإرهابية والمرتزقة بالقرب من كوبري جندوبة غرب طرابلس، تمهيداً لاقتحامها .

( وكالات)