حمدوك: السودان مستعد للتعامل مع «الجنائية» وتسليم المطلوبين

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء أمس السبت، إن مجلسي السيادة والوزراء سيقومان بإعداد تقرير عن العام الأول من الفترة الانتقالية التي انقضت.

وذكر في خطاب بمناسبة مرور عام على تقلده رئاسة الحكومة، إنه مصر على أقامة السلام العادل، وإنهاء الحروب في البلاد.

وأكد حمدوك، إن الحكومة على أتم الاستعداد للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين.

وطالب الهيئة القضائية بالاسراع في محاكمة رموز النظام السابق .

وأضاف: «شارفنا على الإنتهاء من اتفاق سلام ونعده مرحلة أولى، وهنالك مرحلة ثانية من التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

واكد حمدوك ان تحقيق السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق مهام للمرحلة الانتقالية.

واوضح انه يجب لتجاوز أزمات الحروب الأهلية في البلاد أن نخاطب جذورها بالشفافية والصدق والعمل على حلها بشكل جذري، مؤكداً أن السودان وطن يسع الجميع .

واضاف: «ينبغي استعادة روح التعايش المشترك والتسامح الذي استلهمته روح الثورة».

وقال «إن الدم السوداني غال ولن نسمح باستمرار نزيفه».

وقال حمدوك، إنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية وتنمية دون تحقيق سلام كامل وعادل، ونوه إلى ان أحد أكبر عقبات الانتقال في ثورتي أكتوبر 64 وأبريل 85،عدم التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الاهلية في السودان.

ونوه حمدوك، إلى أن الوضع الاقتصادي يلقي بثقله على كاهل المواطن، وقال إن هنالك تشوهات كبيرة تركها النظام البائد تتطلب اصلاحات مؤلمة وشاقة لكنها ضرورية.

ولفت إلى أن هناك معلومات شائهة وخاطئة بشأن الشركات الأمنية، وقال :»هذه القضية محط اهتمام الحكومة، وبدأت في معالجتها على مبدأ الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام».

ودعا حمدوك الشعب إلى التفاؤل، مبيناً إمكانية مجابهة التحديات وإنجاز المهام وإجتياز العقبات والمعوقات .

ووصف العام الأول لحكومته كان عام المجابهة والتأسيس وأن العام القادم للفترة الانتقالية سيكون عام البناء والإنطلاق ، وقال إن ما يراه البعض بطءً في أداء العملية السياسية يعود في حقيقته لطبيعة وصعوبة المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات.