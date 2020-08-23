ترامب: أنا الحصن الوحيد بين الحلم الأمريكي والفوضى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الجمعة، على اتهام خصومه له بأنه «زعيم فوضوي» و«غير أمين» قائلاً، إن الديمقراطيين هم سيجلبون الفوضى إلى الولايات المتحدة إذا فاز خصمه جو بايدن بمقعد الرئاسة، مؤكداً أنه الحصن الوحيد الذي يقف حائلاً بين الحلم الأمريكي والتخبط والجنون.

وقال ترامب لنشطاء محافظين بولاية فرجينيا في أول كلمة له بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الديمقراطي: «لو انتصر خصومنا فلن ينعم أحد بالأمان في بلادنا»، مضيفاً: «سيكون بلداً مختلفاً جداً، وباختصار، سيفشلون»، متنبئاً بكساد «يشبه كساد عام 1929». وأضاف: «أنا الوحيد الذي يقف حائلاً بين الحلم الأمريكي والفوضى العارمة والجنون والتخبط». وتطرق ترامب إلى فكرة القانون والنظام التي تبناها في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، ووحشية الشرطة في مدن أمريكية، بما في ذلك بورتلاند في ولاية أوريجون.

وقال إن الشرطة تم إضعافها في المدن «التي يديرها الديمقراطيون» واستشهد بزيادة جرائم القتل في شيكاجو ومنيابوليس، ونيويورك وفيلادلفيا، وطالب الأمريكيين بالابتعاد عن «الاشتراكيين والماركسيين اليساريين الراديكاليين».

ووصف ترامب متظاهري بورتلاند بأنهم «مجانين». وتابع: «بناء على ذلك، فإن الرهان في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيكون على مستقبل بلدنا، وبالطبع مستقبل حضارتنا».

ويستعد ترامب للعودة إلى مكانه المفضل تحت الأضواء، مع بدء مؤتمر حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية. ويتوجه غداً إلى ولاية كارولاينا الشمالية، حيث سيختار نحو 300 مندوب يمثلون الولايات الخمسين، رسمياً ومرة جديدة، ترامب كمرشح للحزب الجمهوري.

أما بقية فعاليات المؤتمر فستدور عبر الإنترنت، لا سيما من واشنطن، وسيتخللها خاصة خطاب للملياردير الجمهوري مساء الخميس، من حديقة البيت الأبيض.

ويثير اختيار هذا الموقع لعقد حدث سياسي خدمة لحزب واحد، الكثير من الغضب، إلا أن ذلك لا يمنع ترامب من الدفاع عن قراره بحزم. وأعلن لصحيفة نيويورك بوست: «هذا مكان أشعر فيه بشعور جيد، مكان يمنح البلاد شعوراً جيداً».

وألمح ترامب إلى أنه لن يكون وحيداً، قائلاً: «قد يكون هناك عدد لا بأس به من الأشخاص. المكان كبير جداً، مرج ضخم. يمكن أن نستقبل الكثير من الأشخاص». ويفترض أن تكون الأيام الأربعة المقبلة مختلفة بدرجة كبيرة عن المؤتمر الديمقراطي، حيث تحدّث ثلاثة رؤساء سابقين دعماً لجو بايدن.

وفي المقابل، لطالما أبقى جورج بوش الابن، الرئيس الجمهوري الأسبق الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة، مسافة مع الملياردير الجمهوري.

وتلقي السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الثلاثاء، المقبل كلمة من حديقة ورود البيت الأبيض. ويلقي الأربعاء نائب الرئيس مايك بنس، كلمته من فورت ماكهنري في بالتيمور. ومن الممكن أيضاً أن تقول ابنته ومستشارته إيفانكا، كلمة قبل الخطاب الرئاسي.

وفي يوليو/تموز عام 2016، في أوهايو، أدلى ترامب بخطاب قاتم قدم نفسه فيه على أنه الملاذ الأخير للبلاد. وانطلاقاً من تصريحاته الأخيرة، يمكن القول إن خطاب هذه الدورة الانتخابية سيكون مماثلاً، ربما أكثر سوداوية.

(وكالات)