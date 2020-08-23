مغنٍّ عالمي من أصل لبناني يقيـم حفلـة دعمــاً لبيــروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المغني البريطاني ميكا المولود في لبنان، أنه سيقيم في 19 سبتمبر/أيلول المقبل، حفلة غنائية افتراضية دعماً للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لميكا في لندن، أن الحفلة تحمل تسمية «آي لاف بيروت» (أحب بيروت)، ويقيمها ميكا «من دون جمهور في موقع مميز»، و«تتخللها مفاجآت».

وأوضح البيان أن الحفلة ستعرض في نقل حي بتقنية البث التدفقي على «يوتيوب» عبر أربع مناطق زمنية.

وشدّد المغني المولود في بيروت لأم لبنانية وأب أمريكي، على أن ريع التذاكر والتبرعات «سيخصص بنسبة مئة في المئة للمساعدة الإنسانية للمتضررين» من انفجار بيروت، وسيوزع بواسطة الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة «سايف ذي تشيلدرن» (انقذوا الأطفال) في لبنان.

وأشار البيان إلى أن ميكا أطلق هذه المبادرة «بعدما تأثر بحجم الدمار الذي خلّفه انفجار بيروت وبالأثر الذي تركه على أهل المدينة»، مما دفعه إلى التحرك «لجمع الأموال بهدف مساعدة المتضررين ».

وقال ميكا في تسجيل مصوّر عبر «إنستجرام»: «بعد كل سنوات الحرب الأهلية والأزمة المالية والفوضى السياسية، بدا خبر فاجعة الانفجار أمراً لا يصدق. ومع أنني بعيد عن لبنان، فإن قلبي حزين على العائلات التي فقدت منازلها والأمكنة التي عاشت فيها، وأحباءها ». (أ.ف.ب)