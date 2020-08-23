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السجن للوري لافلين في فضيحة الجامعات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حُكم على الممثلة الأمريكية لوري لافلين، الجمعة، بالسجن شهرين وغرامة قدرها 150 ألف دولار بعد إقرارها بالذنب في إطار فضيحة واسعة تتعلق بدفع أثرياء رشى لإدخال أبنائهم جامعات أمريكية عريقة.
وفرض القاضي الفيدرالي في بوسطن ناثانييل جورتن هذه العقوبة، إثر جلسة استمرت حوالى ثلاثين دقيقة عبر الفيديو.
وستخضع الممثلة البالغة 56 عاماً إثر خروجها من السجن لمراقبة دائمة لفترة سنتين. كما سيتعين عليها تقديم مئة ساعة من أعمال المنفعة العامة.
وإثر الإقرار بالذنب الذي جنّب الممثلة وزوجها الزوجين محاكمة قضائية، أسقط المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوتس، في إجراء شائع في الولايات المتحدة، تهمتين أخريين.

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