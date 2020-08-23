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روبوت يجري اختبارات كيميائية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام علماء من جامعة البريطانية، بالتعاون مع شركة «كيوكا موبايل روبوت»، بتطوير ذراع روبوتية كيميائية لإجراء الاختبارات والتحاليل بسرعة، وبأقل جهد. وتستطيع الذراع المزودة بخريطة للمختبر، التحرك بأمان وبسرعة 0.5 متر في الثانية، وحمل ما يصل إلى 14 كيلوجراماً.
وتعمل الذراع باستخدام مزيج من المسح بالليزر على غرار نظام «ليدار» المستخدم في السيارات من دون سائق مع ردود الفعل باللمس، أثناء القيام بمهامها والتنقل والحركة، وهو ما يمكنها من التحرك في الظلام، مع العمل سبعة أيام في الأسبوع لمدة 21 ساعة في اليوم، وتتوقف فقط لشحن البطارية.
واختبر العلماء الروبوت بتجارب التحفيز الضوئي التي تستغرق يوماً كاملاً بالعامل البشري، بينما استطاع إجراء 1000 تجربة سجل فيها تفوقاً ست مرات، مقارنة بالتجارب التي يجريها العلماء.
وقال البروفيسور أندرو كوبر، الذي قاد عملية تطوير الكيميائي الآلي: «كان دافعنا هو جعل العملية المعقدة سلسة وبجهد أقل».
وأضاف: «لم يصمم الروبوت ليحل محل العلماء الحقيقيين؛ بل ليتعاونوا في المهام، لا سيما عندما تكون أتمتة عملية الإنتاج بأكملها مكُلفة للغاية».

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