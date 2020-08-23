استئناف المعارض والمؤتمرات يحيي آمال سياحة الأعمال

يستعد قطاع فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية في دبي للعودة خلال الفترة المقبلة، بعدما سمح باستئناف هذه الأنشطة الاقتصادية وفقاً لضوابط وبروتوكولات

صحية وشروط محددة، مما يبشر بعودة تدريجية لسياحة الأعمال التي تشتهر بها مدينة دبي.

وتسهم إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية على مدار العام، في استقطاب الخبراء والمشاركين والحضور، مما يحفز الطلب على الوحدات الفندقية في الإمارة ويرفع مستويات الطلب على السفر الجوي.

تستحوذ سياحة المعارض والمؤتمرات على حصة مهمة من أعمال القطاع الفندقي في دبي، وخاصة أنها ترفع مستويات الإشغال بنسب كبيرة، وتؤدي دوراً كبيراً في تنشيط حركة التسوق ومبيعات التجزئة في الإمارة.

ضوابط محددة

كما أن عودة القطاع بشكل تدريجي وفقاً لضوابط محددة من شأنه أن يقود عملية العودة التدريجية لقطاع الفعاليات عالمياً وبالتالي تشجيع الخبراء والحضور على السفر من أجل المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي تقيمها دبي سنوياً.

وأسهم موقع دبي الجغرافي إضافة إلى وجود شبكة قوية من حركة الطيران التي تصل إلى معظم دول العالم وبخطوط مباشرة، في نشاط صناعة المعارض والمؤتمرات، وباتت دبي حلقة وصل ونقطة لقاء رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وهناك العديد من العوامل التي جعلت من دبي مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات منها وجود البنية التحتية المناسبة، واعتماد سياسة التعاون بين القطاعين العام والخاص التي تتمثل في مشاركة كل القطاعات مثل الطيران والفنادق ومراكز التجزئة والهيئات الرسمية في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

ويسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020، ومن شأن هذا الأمر، تدشين العودة التدريجية لقطاع الفعاليات الدولية، وبدء استقبال الزوار المشاركين في هذه الفعاليات.

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8 مذكرات تفاهم

ووقع «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، 8 مذكرات تفاهم مع مجموعة من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التعاون بينها من أجل جذب المزيد من المؤتمرات والاجتماعات العالمية إلى دبي، وكذلك تأكيد أنه على الرغم من تأثر هذا القطاع بتداعيات جائحة كورونا «كوفيد- 19»، فإنه سيبقى من الركائز الأساسية التي تسهم في نمو الاقتصاد، ولاسيما السياحة، علاوة على أنه يعزز مفهوم المعرفة والتقدم العلمي.

وتستقبل دبي سنوياً في مرحلة ما قبل «كوفيد- 19» ملايين الزوار والسياح الدوليين، فيما تشكل سياحة الأعمال جزءاً مهماً من السياحة الوافدة إلى الإمارة؛ حيث إن عودة قطاع الفعاليات، سيسهم في مرحلة التعافي ما بعد «كوفيد- 19».

وقالت «دبي للسياحة» في تعميم أصدرته لأصحاب المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات وقطاع التجزئة في إمارة دبي وأطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه: «إنه بناء على توجيهات مركز التحكم والسيطرة، فقد تم تحديث الإرشادات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والسماح بها؛ حيث يسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض المحلية بدءاً من 15 سبتمبر 2020».

فعاليات الأفراح

وأضافت أنه يسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية بدءاً من 1 أكتوبر 2020، كما يسمح لفعاليات الترفيه والفعاليات الأخرى، بدءاً من 15 سبتمبر 2020.

وأوضحت أن فعاليات الأفراح والمناسبات الاجتماعية الخاصة غير مسموح بها حالياً حتى إشعار آخر.

وشملت القواعد الجديدة مجموعة من الإرشادات الضوابط المتعلقة بإقامة الفعاليات التي تتضمن الالتزام بالبروتوكولات الصحية وفحص الحرارة للطاقم وإرشادات التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي ومتطلبات السعة الاستيعابية للمنشآت.