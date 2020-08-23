«اللقايا» ترسم مشهد الختام في شارة طحنون بن محمد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اختتمت، صباح أمس السبت، «شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة»، التي أقيمت بـ30 ميداناً للهجن بمختلف إمارات الدولة، وشارك فيها عدد كبير من هجن أبناء الدولة إلى جانب إخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي ضمن المنافسات التأهيلية لموسم 2020-2021، وكانت الشارة انطلقت في 31 يوليو/تموز الماضي، واستمرت على مدار 4 أسابيع متتالية.

أسدل الستار على الشارة بمنافسات سن اللقايا، أمس السبت، وكانت بداية فعاليات الشارة مع منافسات الفطامين لمسافة 1.5 كلم في الأسبوع الأول عبر 10 أشواط في 30 ميداناً بالدولة، ثم انتقلت المنافسات الى سن الحقايق واللقايا على مدار يومين ضمن الأسبوع الثاني بعشرة أشواط لمسافة 3 كلم، وعادت الفطامين للمنافسة في الأسبوع الثالث بـ300 شوط، وأكملت المهرجان منافسات سن الحقايق واللقايا على مدار يومين في الأسبوع الرابع والأخير بـ300 شوط لكل فئة؛ حيث أقيمت 10 أشواط في كل ميدان لمسافة 3 كلم.

وشملت الميادين التي أقيمت عليها الشارة، الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان.

وانتزعت «انتباه» لسعيد خميس الحساني ناموس الشوط الأول للأبكار، في المنافسات التي أقيمت على ميدان الوثبة بأبوظبي، بينما خطف «وضاح» لسيف بن خليفة العميمي ناموس الجعدان في الشوط الثاني، وتألقت «لجة» للسعيدي بن سرور الكتبي في ميدان السد؛ حيث نجحت في خطف لقب الشوط الأول في أول مشاركة لها.

وفي ميدان الوقن للهجن، كانت «مرضية» لراشد علي النيادي على موعد مع ناموس اللقايا الأبكار، وطار «الجزيل» لمحمد قنزول العامري بناموس الجعدان، فيما توجت «الشاهينية» لرامس محمد العامري بأول أشواط اللقايا التي أقيمت على أرضية ميدان الظفرة، بينما انتزعت «اشتعال» لعبد الله بن حميدان الفلاسي ناموس الشوط الأول في ميدان الهباب للهجن.

وعلى أرضية ميدان الرقعيات، أهدت «هملولة» مالكها مانع سلطان بن صريدي ناموس الشوط الأول لللقايا الأبكار، وفي ميدان الزيد، حلقت «الشاهينية» لحمد سالم الكتبي بناموس اللقايا الأبكار، فيما شهد ميدان ليوا فوز «شواهين» لعلي بن سالم المري بأول الأشواط في منافسات، أمس السبت، وجاءت «وضحة» لمحمد إبراهيم المسافري في مقدمة الفائزين على أرضية ميدان السوان.