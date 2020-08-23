كورونا.. 41 وفاة بالمغرب و3 بالسودان و131 إصابة بتونس

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن المغرب، السبت، تسجيل 41 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد السودان 3 وفيات، إضافة إلى 131 إصابة في تونس.

وسجلت وزارة الصحة المغربية في بيان، 41 وفاة و1565 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 50 ألفا و812، بينها 858 وفاة، و35 ألفا و40 حالة تعاف.

وفي السودان، رصدت وزارة الصحة، 3 وفيات، و59 إصابة بالفيروس.

Advertisements

وذكرت الوزارة في البيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيوم الخميس؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأكدت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و682، بينها 815 وفاة، و6 آلاف و492 حالة تعاف.

فيما سجلت وزارة الصحة التونسية في بيان، 131 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 2738، بينها 68 وفاة، و1434 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 23 مليونا و330 ألفا، توفي منهم أكثر من 807 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و832 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.