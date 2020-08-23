"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان

ريا شرتوني / الخليج 365

أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي البلاد.

ووفق بيان للحزب، "أسقطت عصر السبت طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب (جنوب)".

وذكر البيان أن الطائرة الإسرائيلية التي تم إسقاطها "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية". دون تفاصيل أكثر.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إنه "في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية".

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وأضاف أدرعي، عبر حسابه على تويتر، "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، جراء تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، ما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة الجانبين لـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

وتنتشر قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان منذ عام 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة.

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