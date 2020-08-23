السودان.. حزبان يرفضان أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

رفض حزبان سودانيان، السبت، أي محاولات للتقارب أو التطبيع مع إسرائيل، باعتبارها "دولة محتلة لأرض فلسطين".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حزبي البعث السوداني، والمؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف البيان "رفض الحزبان بشدة أية محاولات للتقارب أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب، واعتبرا أن إسرائيل دولة محتلة لأرض فلسطين العزيزة لا يمكن ولا يحق تطبيع العلاقات معها".

والأسبوع الماضي، قال الناطق باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي، إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي التصريحات التي تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقا، وأقالته من منصبه.

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ويأتي تصاعد هذا الخلاف بالسودان، عقب أيام على إعلان الإمارات إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وإعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويج لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

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