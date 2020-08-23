الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من قادة "داعش" شمال بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، مساء السبت، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، في ضربة جوية، شمال العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان لقيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إنه "تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة أدت إلى مقتل الإرهابي أكرم شهاب أحمد حريش الشاوي المسؤول العسكري لقاطع شمال بغداد والطارمية، والإرهابي نور الدين علي إسماعيل المشهداني".

وأفاد بأنه "قتل آخرون يتم العمل للتعرف عليهم، بالإضافة إلى جرح آخرين تجري ملاحقتهم".

Advertisements

ولم يوضح البيان فيما إذا كانت الضربة الجوية نفذتها طائرات عراقية أم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.