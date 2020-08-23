تونس.. وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع مع إسرائيل

علاء حمّودي / الخليج 365

نظم عشرات الأشخاص وسط العاصمة التونسية، السبت، وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع مع إسرائيل.

ودعت جمعيتا "أنصار فلسطين" و"ائتلاف المرأة العربي لنصرة القدس وفلسطين" (غير حكوميتين) إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، ضمن فعاليات حملة عالمية باسم "فلسطين بوصلتي".

ووفق مراسل الخليج 365، رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارات "التطبيع خيانة عظمى"، و"مسجدنا ولا هيكلهم"، و"القدس بوصلة الأمة"، بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة.

وقال رئيس جمعية أنصار فلسطين بشير الخذري، للأناضول، إن الحملة العالمية "فلسطين بوصلتي"، تهدف للفت الأنظار إلى القضية الفلسطينية، لا سيما التطبيع الأخير بين الإمارات والكيان المحتل.

فيما أوضحت عضوة "ائتلاف المرأة العربي لنصرة القدس وفلسطين" خولة العبيدي، للأناضول، أن الحملة العالمية ستنادي بمناصرة فلسطين في شتى أرجاء العالم، وستتواصل لمدة أربعة أسابيع.

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وأضافت العبيدي، أن لكل أسبوع في الحملة عنوانا منفصلا، فالأول بعنوان القدس، والثاني لغزة، والثالث للأسرى، والأخير مخصص للاجئين الفلسطينيين.

وانطلقت حملة عالمية باسم "فلسطين بوصلتي"، في 15 أغسطس/ آب الجاري، بمبادرة من "ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين" في تونس، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني بالجزائر.

وفي 13 من الشهر نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.