وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم السبت، بأنه خلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي لا توجد لديه مخاوف من تسرب للمعلومات لدى اللبنانيين.
وفي السياق نفسه، أوضحت قناة "الميادين"، مساء اليوم السبت، أن حزب الله قد أعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة، اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، جنوب البلاد، وبأن الطائرة "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان "حزب الله"... الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط طائرة تابعة له على الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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