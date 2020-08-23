بعد إعلان "حزب الله"... الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط طائرة تابعة له على الحدود مع لبنان

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم السبت، بأنه خلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي لا توجد لديه مخاوف من تسرب للمعلومات لدى اللبنانيين.

وفي السياق نفسه، أوضحت قناة "الميادين"، مساء اليوم السبت، أن حزب الله قد أعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة، اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، جنوب البلاد، وبأن الطائرة "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".