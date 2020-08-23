شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق الزكاة اللبنانى لليوم السابع: مصر اعتادت مد يد العون لأشقائها العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير العام لصندوق الزكاة اللبنانى الشيخ زهير كبى، إن ما تقدمه مصر اليوم لشعب لبنان ليس بجديد عليها، مصر اعتادت مد يد العون للعرب، فهى الشقيقة الكبرى لنا.

وعن دور مؤسسة الزكاة اللبنانية فى تخفيف المعاناة عن الشعب اللبنانى عقب مأساة مرفأ بيروت، قال الشيخ زهير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قامت المؤسسة حتى الآن بترميم 62 منزلاً من المنازل التى تهدمت بفعل الانفجار فى المناطق الأكثر تضررًا وهى الكارنتينا والمدور والرمال، وتقوم المؤسسة أيضًا بتيسير حصول المشردين جراء التفجير على مأوى لهم.

وأضاف فى تصريحاته، أن الترميم يتم عبر 3 مراحل، الأولى تنتهى الأربعاء المقبل، ليعقبها المرحلة الثانية وتشمل ترميم منازل فى مناطق الأشرفية وطريق الجديد والبسطا الفوقا والبسطا التحتا ومنطقة دار الفتوى.

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وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، تشمل دراسة إعادة الإعمار، وإعادة بناء المنازل التى هدمت بالكامل جراء انفجار 4 أغسطس ولم نقرر موعد بدئها حتى الآن، الأمر يتعلق بتجميع الموارد الكافية.

وعن دور الدولة فى دعم الأسر المنكوبة فى حادث المرفأ، قال فى تصريحاته، هيئة الإغاثة اللبنانية أعلنت تقديم 30 مليوم ليرة لكل أسرة شهيد، ولم نلحظ أى دعم لها خلاف ذلك فالمسئولية يتحملها مؤسسات المجتمع المدنى بشكل كامل.