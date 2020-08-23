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العراق يعلن تشكيل فريق فني مع الجانب الأمريكي حول إعادة انتشار قواتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تشكيل فريق فني مع الجانب الأمريكي حول اعادة انتشار قواتها.


وقال حسين، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "إنه تم إجراء حوارات مكثفة مع قادة الأحزاب بشأن تواجد القوات الأمريكية قبل زيارة واشنطن".

وأضاف أنه تم الاتفاق مع القيادات السياسية في بغداد على مسألة إعادة الانتشار على وفق جدولة وتوقيتات.

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