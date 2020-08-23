شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار اخترقت الأجواء اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار عقب اختراقها الأجواء اللبنانية.

وذكرت وسائل الإعلام الليلة أن عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية وقعت عصر اليوم بالقرب من بلدة عيتا الشعب بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الطائرة أصبحت في حوزة لبنان.

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