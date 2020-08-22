شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد «وادي صعب» بالطائف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف، مساء اليوم السبت، انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “انتشل مدني الطائف جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته”. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد «وادي صعب» بالطائف (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.