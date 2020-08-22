شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 11 اشتراطًا لغرف انتظار السائقين في المولات والمجمعات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن 11 اشتراطًا لغرف انتظار السائقين في المولات والمجمعات التجارية ضمن مبادرة أمانة منطقة الرياض لتشجير مواقف المركبات فيها.

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ومن هذه الاشتراطات “ألا يقل مجموع عدد المقاعد في منطقة الانتظار عن 5% من عدد مواقف السيارات، كذلك توفير دورة مياه وكافة مستلزمات النظافة.

كما تشمل هذه الاشتراطات منع تواجد السائقين خارج الغرف في أوقات عمل السوق، كما يسمح بوجود غرف انتظار السائقين بداخل المبنى بشروط.