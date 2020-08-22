شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مواطنين بتهمة ارتكاب 7 جرائم نشل وسرقة واعتداء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، لتورطهم بالسطو على متجرٍ للاتصالات بأحد المجمعات التجارية، والاستيلاء على (14) جهاز جوال.

وأقروا بارتكاب 7 جرائم متنوعة منها نشل وسرقة واعتداء، استولوا خلالها على نقود ومقتنيات جاوزت قيمتها 30 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.