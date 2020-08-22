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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. 4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.
وتشمل الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية غدا الأحد، بينما تسجل أبها أقل درجة حرارة بـ 19 درجة مئوية.
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