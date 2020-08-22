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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيل غيتس: كورونا قد يقتل ملايين البشر دون أن يصيبهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المليادير، بيل غيتس، وفاة الملايين على مدى العامين المقبلين جراء الضغط الكبير الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
وقال غيتس، في حوار مع مجلة "الإيكونوميست" إن إجراءات الإغلاق التي فرضت من أجل وقف تفشي كورونا أثرت على قدرة الناس على الحصول على الرعاية الطبية.
وتوقع غيتس أن يكون تأثير الفيروس شديدا على البلدان النامية التي تكافح الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية بحسب قناة الحرة.
وأوضح غيتس "نحن بالتأكيد لم نستعد، لم نقوم بعمليات المحاكاة لندرك أن إجراء الاختبار بسرعة سيكون مهمًا".
وأضاف" عندما بدأ الفيروس، ارتكبنا بعض الأخطاء أيضا. عموما كانت الاستجابة أقل مما كنت أتوقع، كما أن الضرر، اقتصادياً وصحياً، كان أكبر بكثير مما كنت أتوقع مع فيروس مثل هذا".
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