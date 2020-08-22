رسميا.. العراق يكشف حقيقية زيارة نجل وزير الدفاع للإمارات

ونشرت وزارة الدفاع العراقية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت، نفت من خلالها قيام نجل وزير الدفاع بزيارة الإمارات، مؤكدة أنها شائعات تهدف لتشويه السمعة، وتسيء للمؤسسة العسكرية العراقية.

وتأتي تلك الأنباء على خلفية الإعلان عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، في الثالث عشر من الشهر الجاري، وبوساطة أمريكية.

وأكدت الوزارة العراقية أن نجل وزير الدفاع، جمعة عناد، لم يغادر العراق.

واعتبرت الوزارة تلك الأنباء محاولة للإساءة إلى مسؤوليها وقادتها وتشويه سمعتهم، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني لمقاضاة من يروجون لتلك الأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".