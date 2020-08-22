وفسر ساويرس كلامه في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية أن إدارة بايدن تدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
© AP Photo / Hassan Ammar
وأردف: "يجب العمل على أن نقوي أنفسنا ونقوي بلادنا، ويصبح مصيرنا لا في يد البيت الابيض أو أي إدارة، يجب أن نقرره نحن، ولكي يتحقق ذلك يجب أن نكون دولة قوية واقتصادنا قوي، ويكون لدينا ديمقراطية حقيقية، ونستطيع الدفاع عن أنفسنا بجيش قوي".
وعن رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار نجيب ساويرس للبرنامج إلى أنه "شخص أهوج نوعا ما، وليس مثقف، وتصرفاته عجيبة وغريبة، كونه قام بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعترف بسيادة إسرائيل على الجولان رغم كونها أرض محتلة".
وأوضح ساويرس للبرنامج أن دفاعه الدائم عن فلسطين والقدس ليس له علاقة بالدين، وإنما ينطلق من منطق الإنسانية، لافتا إلى أن "القدس تحوي مقدسات إسلامية ومسيحية، وهي أرض محتلة غصبا، وشهدت قيام دولة على حساب دولة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس: من مصلحة مصر فوز ترامب في انتخابات 2020... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.