التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة وصاروخ بالستي أطلقهما الحوثيون نحو السعودية

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" و صاروخ بالستي أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه السعودية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

​وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت الجماعة الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي، بحسب القناة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.