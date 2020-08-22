شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 1565 إصابة جديدة و841 حالة شفاء بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 1565 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 50 ألفا و812 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 858، كما تم تسجيل 841 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي إلى 35 ألفا و 40 حالة.