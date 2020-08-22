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تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 85 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة اليوم السبت، إضافة إلى 70 إصابة جديدة، حيث قالت الوزارة إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ٢١٤٣ إصابة، كما تماثلت 15 حالة للشفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 490 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فحسب توزع الإصابات الذي أعلنته الوزارة فإن معظم الإصابات ما زالت تتركز في دمشق التي تم تسجيل 20 إصابة فيها اليوم، بينما تم تسجيل 15 إصابة في اللاذقية، و14 في حلب و6 إصابات في كل من حمص، وحماة، ودرعا، و3 إصابات فى طرطوس أما حالتا الوفاة فتم تسجيلهما في كل من حلب، ودمشق.

كما تم تسجيل أعلى حالات الشفاء في دمشق بواقع 9 حالات شفاء فيها من أصل الحالات الـ 15 المعلن عنها، ويذكر أن البلاد سجلت بالأمس 65 إصابة وهو ما شكل انخفاضا ملموسا عن اليوم الذي سبقه والذي تم تسجيل 81 إصابة فيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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