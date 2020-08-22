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اعتراض طائرة مسيرة مفخخة وصاروخ بالستى أطلقهما الحوثى نحو السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف اعترضت مساء اليوم السبت، طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخ باليستى، أطلقها الحوثيون باتجاه المدنيين بالمنطقة الجنوبية وتدميرها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وكان الجيش اليمنى قد أعلن مؤخرا إسقاط طائرة حوثية بدون طيار شرق صنعاء، بالتزامن مع معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية.

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وخلال الأسبوع الماضى، أعلن التحالف العربى، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.  

 

ولا تزال مليشيا الحوثى تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضى اليمنية.

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