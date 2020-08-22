بومبيو يزور إسرائيل والإمارات الإثنين

واشنطن / الخليج 365

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إسرائيل، الإثنين، ومن ثم سيتوجه إلى الإمارات في اليوم التالي، بحسب إعلام أمريكي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر إسرائيلية (لم يسمها)، قولها إن "محادثات بومبيو في إسرائيل ستركز على التطبيع مع الإمارات، والجهود الأمريكية مع الأمم المتحدة لتجديد العقوبات الدولية على إيران".

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه "من المتوقع أن يلتقي بومبيو في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي".

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وفي الإمارات، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ولي العهد محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، بحسب المصدر نفسه.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية".

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