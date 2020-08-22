فلسطينيون في إسرائيل يتظاهرون ضد اتفاقية التطبيع مع الإمارات

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
تظاهر عشرات الفلسطينيين في إسرائيل (فلسطينيو الداخل)، السبت، بمدينة الناصرة (شمال)، ضد اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن التظاهرة التي نظمها حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، شارك فيها نواب في الكنيست (البرلمان)، بينهما إمطانس شحادة، وهبة يزبك.
ومن هتافات المشاركين في التظاهرة: "فلتسقط صفقة العار".
وجاء في بيان "التجمع الوطني الديمقراطي": "تجري المظاهرة تحت شعارات تعبّر عن رفض التطبيع على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، بحسب مراسل الخليج 365.
وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
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