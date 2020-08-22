عشرات آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر ضد نتنياهو

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

واصل عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، التظاهر مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، حسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إن "الشرطة (الإسرائيلية) اعتقلت عددًا من المتظاهرين إثر اشتباكات خلال محاولة الشرطة قمع تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس".

ولم تحدد الصحيفة عدد المعتقلين.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة لم تصرح بالتظاهر أمام منزل نتنياهو اليوم، لكن المتظاهرين خرجوا للتظاهر خلافا لتعليمات الشرطة.

وأشارت قناة "كان" الرسمية أن عدد المتظاهرين أمام منزل نتنياهو فاق 10 آلاف شخص.

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وقال منظمو التظاهرة عبر مكبرات الصوت: "اذهبوا في كل الاتجاهات.. لا تدعوا الشرطة توقفكم"، بحسب "يديعوت أحرنوت".

وقالت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن عشرات الجسور والتقاطعات في أنحاء البلاد، شهدت تظاهرات ضد نتنياهو.

ومنذ قرابة 3 شهور، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ويبدو أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، الذي أعلن عنه نتنياهو، الخميس، وعده مراقبون محاولة من رئيس الوزراء لتحقيق "نصر سياسي" ينتشله من أزمته الداخلية، لم يسهم في تحقيق هدفه.

ويقول المراقبون إن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخرا ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف عبرية.

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