بعبوة ناسفة.. استهداف رتل للتحالف الدولي غربي بغداد

علي جواد/ الخليج 365

تعرض رتل يحمل معدات لوجيستية تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، السبت، إلى هجوم بعبوة ناسفة، غربي العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن عبوة ناسفة استهدفت رتلًا يحمل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي بمنطقة الغزالية، غربي بغداد.

وأوضح أن "التفجير تسبب في إلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل". دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 18:00 ت.غ لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال يوم واحد، إذ قتل الجمعة سائق مركبة تقل معدات تابعة للتحالف الدولي، في تفجير بعبوة ناسفة، جنوبي بغداد.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، استهدفت تفجيرات، إمدادات تابعة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، دون أن تعلن أية جهة المسؤولية عنها.

وصّوت البرلمان العراقي، في يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد.

وجاء التصويت، آنذاك، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء تلك التفجيرات، إضافة لهجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" القواعد العسكرية التي تتواجد فيها قواتها في العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.