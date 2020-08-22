العراق.. إصابة 5 محتجين وإضرام نار بمقر حكومي في السليمانية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفاد شهود عيان، بأن 5 محتجين على الأقل أصيبوا بجروح، مساء السبت، جراء صدامات مع قوات الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، شمالي العراق.

وقال الشهود، لمراسل الخليج 365 عبر الهاتف، إن عشرات المحتجين على سوء الخدمات والبطالة أضرموا النيران بمدخل مبنى قائمقامية (مقر الحكم المحلي) قضاء كلار في السليمانية".

وأضافوا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق المحتجين، ما تسبب في إصابة 5 منهم على الأقل بجروح، لم يوضحوا مدى خطورتها ولا طبيعتها.

ولفت الشهود إلى أنه خلال التظاهر حضر زعيم حزب "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد لدعم المحتجين، لكنه تعرض للطرد والرشق بزجاجات المياه من قبل المتظاهرين، ما دفعه إلى ترك المكان فورا خوفا من تطور الموقف.

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و"حراك الجيل الجديد"، حزب معارض في إقليم كردستان، يملك 4 مقاعد من إجمالي 329 في البرلمان العراقي.

ويحمل المحتجون الأحزاب السياسية مسؤولية الفساد والأزمة الاقتصادية في الإقليم.

ويعاني إقليم كردستان، كما هو حال باقي المحافظات العراقية، من أزمة مالية حادة، أثرت بشكل كبير على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة، بسبب تراجع إيرادات النفط الناجمة عن تدني أسعار الخام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتتزامن الاحتجاجات في السليمانية مع أخرى متواصلة تشهدها محافظات جنوب العراق، بسبب نقص الخدمات واستهداف المتظاهرين السلميين.

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