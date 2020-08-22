الصومال: وقف إطلاق النار في ليبيا يمهد لإنهاء الصراع

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

رحبت الخارجية الصومالية، السبت، بإعلان الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق وقف إطلاق النار في البلاد، معتبرة إياه "تمهيد لإنهاء الصراع" في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل العملية السياسية للوصول إلى حل دائم مشترك، يمهد الطريق لإنهاء الصراعات في البلاد ما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي".

واعتبرت أن قرار وقف إطلاق النار "خطوة في الاتجاه الصحيح".

Advertisements

ودعت الخارجية الصومالية، جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار حفاظا على وحدة وسيادة بلادهم، والعمل بمساعدة الأمم المتحدة على طي صفحات الخلاف.

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.