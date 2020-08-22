"كورونا" الأردن.. تعليق وحظر ورفع عزل و44 إصابة جديدة

عمان/ ليث الجنيدي / الخليج 365

قررت السلطات الأردنية، السبت، تعليق قداس الأحد في كنائس عمان والزرقاء، وحظر شامل يوم الجمعة في كليهما، ورفع العزل عن لواء (منطقة) الرمثا، الثلاثاء، حال استقرار الوضع الوبائي، مع تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده متحدث الحكومة أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر.

وقال العضايلة إن الإجراءات، التي تم تحديدها، تأتي استجابة للتطورات "المقلقة" بأعداد الإصابات.

وأعلن المتحدث عن تعليق قداس الأحد في العاصمة عمان والزرقاء (وسط)؛ إثر تسجيل عدد من إصابات كورونا في كنيسة بمنطقة الأشرفية (عمان).

كما قررت الحكومة، تمديد ساعات الحظر المسائي، في جميع محافظات المملكة، ساعة أخرى للمواطنين والمنشآت، لتبدأ في العاشرة والحادية عشرة على التوالي، وحتى السادسة صباحاً.

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وبين العضايلة أن العزل المفروض على لواء الرمثا، شمالي البلاد، منذ الإثنين الماضي، سيتم رفعه الثلاثاء، حال استمر استقرار الوضع الوبائي فيه.

ولفت الوزير الأردني إلى أن "النية تتجه نحو حظر شامل الجمعة المقبلة (28 أغسطس/آب)، في عمان والزرقاء، وأي محافظة تسجل إصابات مرتفعة.

من جهته، أعلن وزير الصحة تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1576، بينها 29 حالة محلية.

كما سجل الأردن 6 حالات شفاء، ليبلغ العدد الكلي 1285، واستقرت الوفيات عند 11.

وتشهد المملكة، منذ بداية أغسطس/آب الجاري، انتكاسة وبائية، حيث بلغ عدد الإصابات المحلية المسجلة منذ السابع من الشهر نفسه 273.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.