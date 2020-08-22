أكبر حقل غاز بتاريخ تركيا.. تهنئة عربية وتوقعات بمستقبل مزهر

إسطنبول / الخليج 365

هنأت شخصيات عربية تركيا حكومة وشعبا، السبت، باكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها، معتبرة أنه سيساهم في تنمية البلاد وتعزيز اقتصادها.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية وتغريدات رصدتها الخليج 365 لتلك الشخصيات، التي تشمل زعماء دول وسياسيين وإعلاميين وخبراء في مجال الطاقة.

من فلسطين، هنأ الرئيس محمود عباس نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، بمناسبة اكتشاف الحقل، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال عباس إن "نجاح تركيا يعتبر بمثابة نجاح لفلسطين".

ومن قطر، قال الإعلامي جابر الحرمي، في تغريدة عبر تويتر: "بقدر ما أفرح لأي إنجاز تحققه الشقيقة تركيا، بقدر ما أحزن لواقع دول عربية اختار الكثير منها أن يقف في المكان الخطأ في هذه المرحلة التاريخية".

وأضاف الحرمي: "تأملوا الرئيس أردوغان كيف يقاتل من أجل بلده ويدافع عن أمته، وانظروا إلى قادة عرب كيف يدمرون أوطانهم ويتآمرون على أمتهم".

ومن تونس، توقع الخبير في مجال الطاقة محمد غازي بن جميع، أن يمنح كشف الغاز، تركيا مزيدا من الاستقلالية الذاتية، والليرة استقرارا أكبر.

وقال "بن جميع"، للأناضول، إن تركيا ستصبح بفضل هذا الاكتشاف الغازي، الذي تم بإمكانات محلية بحتة، "أكثر خبرة" في ميدان التنقيب عن الطاقة، وربما يجلب لها عقود استكشاف للخام في دول أخرى.

ومن الأردن، توقع الخبير في مجال الطاقة مبارك الطهراوي، أن يساهم كشف الغاز الضخم في زيادة قوة تركيا، مضيفا أنه لو كان مسؤولا تركيًا لجعل يوم إعلان هذا الكشف عيدا.

وقال الطهراوي، للأناضول: "الكمية المعلن عنها في كشف الغاز التركي ليست قليلة، بل مرعبة لدول أخرى، وبالتالي ستزداد تركيا قوة به، وستدخل نادي العظماء في جميع المجالات من أوسع أبوابه".

Advertisements

وتوقع الخبير الأردني، ألا يكون هذا الاكتشاف الأخير لتركيا في مجال الطاقة، قائلا: "القادم سيكون أكبر من ذلك بكثير".

من جانبه، قال العقيد الأردني المتقاعد محمد العناسوة، مخاطبا الشعب التركي، عبر تويتر: "حلال عليكم الغاز. عندما يكون لديكم حاكم عادل اسمه الطيب أردوغان، يخاف الله عليكم لا منكم، ويعمل لمصلحة تركيا لا ضدها. أفعال لا مجرد أقوال".

ومن العراق، رأي المفكر محمد عايش الكبيسي، في تغريدة عبر تويتر، أن اكتشاف مصدر الطاقة الجديد في البحر الأسود، سيعزز مكانة تركيا دولة محورية قوية بالمنطقة.

وقال الكبيسي: "ندعو الله تعالى أن تكون نعمة مضافة للشعب التركي المسلم لتحقيق المزيد من الاستقرار وفرص التنمية والازدهار".

ومن موريتانيا، علق المفكر محمد المختار الشنقيطي، قائلا في تغريدة عبر تويتر: "بحثت تركيا عن الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، فوجدتها في البحر الأسود، وربك يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب. ألف مبروك لتركيا وأهلها".

ومن الجزائر، قالت الإعلامية آنيا الأفندي، في تغريدة عبر تويتر: "تركيا تكتشف عبر سفينتي الفاتح وياووز، حقل غاز في البحر الأسود يحتوي على احتياطي يبلغ 320 مليار متر مكعب من الغاز. أعزوا الإسلام فأعزهم الله".

ومن الكويت، غرد الأمين العام السابق للحركة السلفية بالكويت الشيخ حامد العلي، قائلا: "نشارك إخواننا الترك فرحتهم باكتشافات مصادر عظيمة للطاقة في بلادهم".

واعتبر الشيخ العلي، عبر تويتر، أن حقل الغاز المكتشف "سيغني تركيا عن استيراده ويوفر لها دعما اقتصاديا ذاتيا يدفع بنهضتها الآخذة بالصعود إلى آفاق عالمية أعلى وأوسع".

والجمعة، زف الرئيس أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

وقدر وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.