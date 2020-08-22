رواج انتحال صفة "طبيب" في العراق في ظل تفشي فيروس كورونا

وقال مدير علاقات وإعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان، إنه "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وإشراف مباشر لقائد شرطة بغداد وبعد توجه إحدى السيدات إلى مركز المأمون طالبت الشكوى ضد أحد المتهمين انتحل صفة طبيب من خلال نشره على الفيسبوك منشور".

وأضاف أن "المنشور يتضمن قيامه بأخذ عينات من المواطنين وفحص هذه العينات وبيان أنهم مصابين بفيروس كورونا من عدمه لقاء مبلغ 175 ألف دينار للعينة الواحدة". وفقا لـ "السومرية نيوز".

ولفت ناصر إلى أنه "تم أخذ أمر من القضاء واعتقال المتهم وبعد التعمق بالتحقيق بين أنه يقوم بهذا الفعل بداعي النصب والاحتيال وأنه يعطي نتائج وكتب مزورة حيث احتال على عدد من المواطنين وزودهم بكتب تبين فيما بعد أنها مزورة"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".

وفي وقت سابق أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة عن قيام فريق مشترك من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالقبض على رجل وزوجته يحملان الجنسية اللبنانية وينتحلان صفة أطباء ويعملان في مركز "أكايا" للتجميل في منطقة الغدير ضمن جانب الرصافة من العاصمة بغداد وفق أوامر قضائية ".

Advertisements

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 3965 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" بانخفاض طفيف عن معدل أمس والإجمالي يتجاوز 201 ألف وتسجيل 70 وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 6353

وحذرت وزارة الصحة العراقية، في بيان قبل أيام مؤخرا، من احتمال تفشي واسع لوباء "كوفيد-19" في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد الى جزئي تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.