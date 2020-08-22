شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترسل رتلا عسكريا يضم 50 آلية تحمل عتادا ومواد لوجستية إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدخل الجيش الأمريكى رتلا يضم 50 آلية عسكرية تحمل عتادا ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة شمال شرق سوريا، ونقل موقع روسيا اليوم عن مصادر أهلية فى قرية السويدية بريف الحسكة، أن "أمريكا أدخلت رتلا مؤلفا من 50 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعى".

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الرتل يضم أيضًا شاحنات وصهاريج نفط وناقلات يرافقها عدد من المدرعات، كما أن الرتل نقل هذه المعدات إلى "القواعد غير الشرعية" للجيش الأمريكى فى المنطقة استمرارا لـ"خرق القوانين والمبادئ الدولية".

وصادق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا فى سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكرى لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التى تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.