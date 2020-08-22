شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عراقي: مصطفى الكاظمى لم يقل لترامب بأن أوباما فشل فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر عراقى ضمن الوفد الذي زار واشنطن مؤخرًا، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يقل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن سلفه باراك أوباما "فشل في العراق".

وأوضح المصدر العراقى، أن مصطفى الكاظمي لم يتطرق خلال لقائه ترمب إلى مرحلة أوباما، ولم يقل بأنه فشل في العراق، وما تحدث به الرئيس الأمريكي غير صحيح، لافتًا إلى هذه التصريحات ليس لها علاقة بمناقشات وأحاديث الكاظمي في واشنطن".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي إن "الكاظمي خاطبه قائلاً: "سيدي، أريد أن أشكرك. لقد هزمت داعش" وأضاف ترامب، أن "الكاظمي شكرني بسبب هزيمة داعش. لقد هزمنا الخلافة 100 بالمئة وقلبناها في كل مكان".

Advertisements