شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدى استعداده لتقديم متهمين فى جرائم إبادة للمحكمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء السودان حمدوك، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين في جرائم الحرب والإبادة أمام المحكمة.

اعلن رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قرب التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية وانه صار في المتناول الان .

واضاف حمدوك في خطابه مساء اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية ان هذا الاتفاق يعد الصفحة الاولي للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محد نور .

وشدد حمدوك القول أنه ورغم ان هذا الطريق يبدو صعبا وشاقا ومرهقا "الا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه لانه الخيار الافضل وهو أقل كلفة من أجل إنجاز واجبات السلام، وبدونه لا يمكن تحقيق اي تنمية متوازنة مستدامة في السودان .

وأعاد الى الاذهان ان فشل اكمال مهام ثورتي اكتوبر ٦٤ وابريل ٨٥ من القرن الماضي يعود لعدم تحقيق السلام مشيرا الى ضرورة الاستفادة من تجارب الماضى من تاريخ السودان.

واكد رئيس الوزراء ان تحقيق السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق مهام للمرحلة الانتقالية .

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وأشار الى أن اشد مرارات الحرب الأهلية تمثلت في افرازات عوامل اللجوء والنزوح، وتجاوزات العنف القبلي.

واوضح انه يجب لتجاوز كل ازمات هذه الحروب الأهلية في البلاد أن نخاطب بالمعالجة جذورها بالشفافية والصدق على كافة مستوياتها القاعدية والمحلية والعمل على حلها بشكل جذري مؤكدا أن السودان وطن يسع الجميع .

واضاف حمدوك انه ينبغي استعادة روح التعايش المشترك والتسامح الذي استلهمته روح الثورة.

وقال "ان الدم السوداني غال ولن نسمح باستمرار نزيفه".