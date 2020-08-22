شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 12191، فى حين سجلت 5 وفيات ليصل الإجمالى إلى 121 وفاة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إنه تم تسجيل 596 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و15 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى وفاة 5 أشخاص في المدة عينها، بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" ما يرفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 121.

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وسجل لبنان أمس الجمعة، 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، بينما سجلت الخميس 605 إصابات.