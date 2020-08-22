شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: أكثر من 35 لجنة تحقيق مستمرة مع رموز النظام البائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية في السودان قبل التوصل للسلام النهائي، موضحا أن الدم السوداني غال وثمين ولن نسمح باستمرار نزيفه.

وأضاف عبد الله حمدوك، خلال كلمة له بمناسبة مرور عام على تسلمه المسؤولية: أعلم أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت مؤلمة وشاقة لكنها ضرورية، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للمواطن في 6 سلع رئيسية.

وأشار رئيس وزراء السودان، إلى أن الأجهزة العميقة تواصل لعب دور سلبي في منظومة البلاد الاقتصادية، متابعا: ألغينا عدة قوانين كانت تستخدمها المنظومة البائدة في إذلال المواطن السوداني.

وأشار عبد الله حمدوك، إلى أن أكثر من 35 لجنة تحقيق مستمرة مع رموز النظام البائد.