شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: كنت أدرك منذ البداية أن عملية الانتقال السياسى شائكة وصعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك كلمة بمناسبة مرور عام على تسلمه المسؤولية، حيث قال عبد الله حمدوك : التحية لكل من قدم التضحية من أجل الانتقال السياسى فى السودان.
وأضاف رئيس وزراء السودان: كنت أدرك منذ البداية أن عملية الانتقال السياسى شائكة وصعبة. وتابع عبد الله حمدوك: لن يتحقق الانتقال السياسى دون التوصل للسلام النهائي.
وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك: ورثنا ديوناً من النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار، والشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة، بدأنا فى العودة للعالم بعد عقود من العزلة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.
وأشاد عمر قمر الدين وزير الخارجية السودانى المكلف، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.
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