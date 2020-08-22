شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى التعاون مع بعثة تقصى الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الأمم المتحدة السبت السلطات الليبية إلى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وجاء في بيان: "تدعو البعثة الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للافلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في ليبيا".

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