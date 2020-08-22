شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد صافى: لا يوجد تنسيق بين البرلمان وحكومة الوفاق فى بيانات وقف النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عبد الحميد صافى مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، وجود تنسيق بين رئيس مجلس النواب ليبيا عقيلة صالح، وحكومة الوفاق، بشأن البيانات الصادرة عنهما، موضحاً أنه لا يخرج عن إطار التزامن فى إصدار البيانان، وتابع: "بيان رئيس مجلس النواب جهز وعدل قبل أسبوع من إصداره".

وأضاف "صافى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الحل السلمى هو الحل الأمثل فى ليبيا، وهو ما نص عليه بيان القاهرة الذى حظى بتأييد دولى واسع.

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وتعليقاً على بيان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، قال: "نتمنى أن يصحا فيه ضمير الوطن وأنه ليبيا وأن الحل لابد أن يكون سلمياً بما جاء فى بيان القاهرة.. والأيام كفيلة بما سوف يكون".

وكان قال فتحى المريمى، مستشار رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، اليوم السبت، إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان الليبى والجيش (بقيادة حفتر) بشأن إعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا، وقال المريمى - فى حديث خاص لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن ثوابت البرلمان الليبى فى أى مفاوضات تتلخص فى عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسى جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)، وأن تكون هناك حكومة ليبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسى، كذلك خروج المليشيات التركية من ليبيا والمرتزقة الذين تم جلبهم بشكل كامل من الأراضى الليبية، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية فى أقرب وقت ممكن.

ونوه المريمى بأن مخرجات مؤتمر برلين هى المرجعية الأولى لأى مفاوضات فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية، خاصة البنك المركزى، وتلبية متطلبات المواطن الليبى فى الغذاء والدواء والكهرباء، مشيرًا إلى أن وثيقة القاهرة لا تختلف بالمجمل عن مخرجات مؤتمر برلين.