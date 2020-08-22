شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: مصدر أمنى فى صنعاء يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى فى العاصمة اليمنية صنعاء مساء يوم، السبت، عن مقتل زعيم تنظيم داعش في اليمن رضوان قنان المكنى "أبو الوليد العدني". وأكد المسؤول الأمنى أيضا مقتل عدد من قادة التنظيم بعملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

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