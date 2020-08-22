شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: اتفقنا مع واشنطن على جدولة إعادة انتشار القوات في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقى اتفقنا مع القيادات السياسية في بغداد على مسألة إعادة انتشار القوات الأمريكية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية العراقى: اتفقنا مع واشنطن على تشكيل لجنة لتحديد جدولة إعادة انتشار قواتها في العراق.

وتابع وزير الخارجية العراقى، أن إعادة الانتشار تعني عودة القوات الأمريكية إلى بعض الدول التي جاءت منها.

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فى وقت سابق انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في منطقة الغزالية غربي العراقية بغداد.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، في نبأ عاجل دون التطرق للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.